МИД РФ: роуминг между Беларусью и Россией хотят полностью отменить

Профильные ведомства и операторы связи Беларуси и России работают над отменой роуминга.

Источник: Комсомольская правда

Профильные ведомства и операторы связи России и Беларуси работают над возможностью полной отмены роуминга, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на директор второго департамента стран СНГ МИД Российской Федерации Алексея Полищука.

«Работа в этом направлении ведется», — подчеркнул Алексей Полищук.

По его словам, отмена роуминга полностью исключала бы взимание дополнительной платы за связь на территории сопредельной страны.

Кстати, роуминг между Беларусью и Россией был введен 1 марта 2025, хотя обещан был намного раньше.

Кроме того, автобус в Санкт-Петербург будет ездить из белорусского горпоселка, который даже не является райцентром.

Мы писали, что Global Residence Index отнес Минск на 83 месте по безопасности среди городов мира. Перед Минском — Братислава, ниже в списке — Пекин.