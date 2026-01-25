МИД РФ: роуминг между Беларусью и Россией хотят полностью отменить

Профильные ведомства и операторы связи России и Беларуси работают над возможностью полной отмены роуминга, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на директор второго департамента стран СНГ МИД Российской Федерации Алексея Полищука.
«Работа в этом направлении ведется», — подчеркнул Алексей Полищук.
По его словам, отмена роуминга полностью исключала бы взимание дополнительной платы за связь на территории сопредельной страны.
Кстати, роуминг между Беларусью и Россией был введен 1 марта 2025, хотя обещан был намного раньше.
