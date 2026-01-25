В новогодние каникулы Татарстана посетили более 200 000 туристов

Непосредственно в самой столице Татарстана в эти дни работали праздничные площадки у Центра семьи «Казан», каток на Кремлевской набережной, также торжества прошли в городских парках с ярмарками, концертами и фестивалями. Помимо этого, среди туристов популярностью пользовались и местные горнолыжные комплексы, фестиваль «Кукморские валенки» и фестиваль световых и ледовых скульптур «Лед и свет» в Раифском монастыре.