В новогодние каникулы Татарстана посетили более 200 000 туристов

Традиционно, среди достопримечательностей самой популярной стал Казанский Кремль.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане новогодние каникулы прошли с туристической активностью — регион посетили более 200 тысяч остей. Лидером посещаемости, традиционной, стал Казанский Кремль, принявший 257,4 тысячи человек. Также высокий интерес вызвали музеи-заповедники: «Остров-град Свияжск» (59,3 тысячи туристов), Елабуги (15,6 тысячи) и Великого Болгара (7,8 тысячи).

Непосредственно в самой столице Татарстана в эти дни работали праздничные площадки у Центра семьи «Казан», каток на Кремлевской набережной, также торжества прошли в городских парках с ярмарками, концертами и фестивалями. Помимо этого, среди туристов популярностью пользовались и местные горнолыжные комплексы, фестиваль «Кукморские валенки» и фестиваль световых и ледовых скульптур «Лед и свет» в Раифском монастыре.

Спрос на размещение был стабильно высоким: средняя заполняемость гостиниц и отелей Татарстана в период с 31 декабря по 11 января составила около 85%, сообщают «Вести Татарстана» со ссылкой на данные Госкомитета по туризму республики.