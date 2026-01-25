День студента в Омске прошел активно

«В студенческой жизни много открытий и возможностей. Сегодня я посетил Центр “Эрмитаж-Сибирь” вместе со своими однокурсниками и студентами из других учебных заведений города. Сначала мы слушали лекцию, а потом посетили выставочные залы. Студентом быть очень интересно, а дополнительные увлечения и участие в конкурсах развивают и погружают в материал, помогают в получении профессии. Например, в 2025 году я участвовал в треке “Твой Ход, староста!”, который ориентирован на развитие старост академических групп. И благодаря победе я ездил в Москву на финальное мероприятие. В ближайшее время буду подавать заявки на другие треки и надеюсь на победу!» — поделился студент 2-го курса Омского промышленно-экономического колледжа Дмитрий Юферов.