День студента в Омске прошел активно

В преддверии Дня российского студенчества в городе стартовала насыщенная программа мероприятий, которая продлится целую неделю. Более 150 студентов первых и вторых курсов вузов и ссузов приняли участие в лекциях, экскурсиях и интерактивных активностях, проходивших одновременно на нескольких площадках.
В ресурсном центре Добро.рф «Мост» участники узнали о возможностях поддержки молодежи и программах развития, которые помогают раскрыть потенциал каждого студента. Центр «Эрмитаж-Сибирь» встретил гостей выставкой уникальных экспонатов из собрания Государственного Эрмитажа, погружая их в атмосферу мирового искусства. А в Омском музее просвещения молодые люди смогли совершить путешествие через исторические эпохи, знакомясь с работами фотографов и художников, запечатлевших важные моменты истории.
Отдельным событием стала «Студенческая битва» в Доме Первых, где участники проверили свои навыки командной работы и логическое мышление. Каждый участник программы получил памятный подарок, а также заряд положительных эмоций и новых знаний.
«В студенческой жизни много открытий и возможностей. Сегодня я посетил Центр “Эрмитаж-Сибирь” вместе со своими однокурсниками и студентами из других учебных заведений города. Сначала мы слушали лекцию, а потом посетили выставочные залы. Студентом быть очень интересно, а дополнительные увлечения и участие в конкурсах развивают и погружают в материал, помогают в получении профессии. Например, в 2025 году я участвовал в треке “Твой Ход, староста!”, который ориентирован на развитие старост академических групп. И благодаря победе я ездил в Москву на финальное мероприятие. В ближайшее время буду подавать заявки на другие треки и надеюсь на победу!» — поделился студент 2-го курса Омского промышленно-экономического колледжа Дмитрий Юферов.
Кульминацией празднования станет день 31 января, когда студенты соберутся на Зимнем Любинском для участия в концертной программе и розыгрыше призов. Мероприятие начнется в 17:30 у главной сцены на улице Музейной.
С 18:00 до 20:00 на катке «ВЕКТОР» студенты смогут бесплатно покататься на коньках, согреться горячим безалкогольным глинтвейном и даже попробовать свои силы в картинге на льду. Для входа достаточно предъявить студенческий билет.
Празднование Дня студента в Омске стало ярким примером того, как культурная столица 2026 года поддерживает молодежь, создавая пространство для творчества, общения и саморазвития. Участники программы высоко оценили разнообразие мероприятий, отметив, что каждый смог найти что-то интересное для себя.
