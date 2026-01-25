Марьям Тилляева предложила подписчикам «скинуться» ей на личный самолет

В обращении она предложила необычную идею: если каждый подписчик переведет по $3,5, общая сумма составит $5,25 млн, чего, по ее словам, хватит на покупку небольшого самолета.
Тилляева заявила, что устала от перелетов регулярными авиалиниями из-за задержек рейсов и стресса в аэропортах.
Взамен Тилляева пообещала каждую неделю выбирать одного подписчика и путешествовать с ним по миру.
Блогер пояснила, что личный самолет необходим ей для более комфортных поездок к семье, проживающей в Европе.
Тилляева — внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал о женихе Марьям Тилляевой. Блогер планирует выйти замуж за Арнольда Казаряна.