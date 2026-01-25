Ричмонд
Глава Башкирии поздравил с праздником студентов республики

Радий Хабиров пожелал им продуктивного и счастливого года.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил всех студентов республики с Татьяниным днем. Поздравительное сообщение он опубликовал на своих страницах в социальных сетях.

— Студенчество — самое лучшее время. Пусть оно будет продуктивным и, конечно, счастливым. Проведите его с пользой, — написал руководитель региона.

Дополнительно Радий Хабиров сообщил, что сейчас высшее образование получают более 105 тысяч человек, среднее профессиональное −120 тысяч.

