Глава Башкирии поздравил с праздником студентов республики

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил всех студентов республики с Татьяниным днем. Поздравительное сообщение он опубликовал на своих страницах в социальных сетях.
— Студенчество — самое лучшее время. Пусть оно будет продуктивным и, конечно, счастливым. Проведите его с пользой, — написал руководитель региона.
Дополнительно Радий Хабиров сообщил, что сейчас высшее образование получают более 105 тысяч человек, среднее профессиональное −120 тысяч.
