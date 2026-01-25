Ричмонд
В Сочи зацвела мимоза

Деревья будут цвести волнами до конца марта.

В парке Дендрарий в Сочи, несмотря на зимние холода, уже зацвела акация серебристая, более известная как мимоза. Специалисты подчеркивают, что низкая температура воздуха для дерева не помеха. Мимоза будет цвести волнами до конца марта.

В Австралийском отделе парка высажена целая аллея акации серебристой. Наблюдать за красивыми цветами можно будет в течение 1,5 месяца. Многие почки еще только готовятся к роспуску.

Родина акации серебристой — юго-восточное побережье Тасмании. Она распространилась практически по всем континентам. В Сочи мимоза попала из Абхазии в конце XIX века.

В России мимозу принято дарить женщинам на 8 марта. Традиционно, оптом букеты этих цветов везут из Абхазии. Каждый год поставки, по официальным данным, превышают сотню тонн.

