Минздрав: более 50 лекарственных препаратов появилось в Беларуси в 2025

Белорусский центр экспертиз и испытаний в здравоохранении внес в реестр более 50 отечественных лекарственных препаратов. Об этом БелТА рассказал начальник отдела науки Министерства здравоохранения Беларуси Василий Филонюк.
По его словам, в числе зарегистрированных шесть наименований лекарственных препаратов и фармсубстанций, которые разработали специалисты институтов Национальной академии наук Беларуси.
Кроме того, учеными НАН было зарегистрировано восемь новых оригинальных тест-систем иммуноферментного анализа.
