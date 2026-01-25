Ричмонд
Минздрав: более 50 лекарственных препаратов появилось в Беларуси в 2025

Белорусский центр экспертиз и испытаний в здравоохранении внес в реестр более 50 лекарственных препаратов.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский центр экспертиз и испытаний в здравоохранении внес в реестр более 50 отечественных лекарственных препаратов. Об этом БелТА рассказал начальник отдела науки Министерства здравоохранения Беларуси Василий Филонюк.

По его словам, в числе зарегистрированных шесть наименований лекарственных препаратов и фармсубстанций, которые разработали специалисты институтов Национальной академии наук Беларуси.

Кроме того, учеными НАН было зарегистрировано восемь новых оригинальных тест-систем иммуноферментного анализа.

Кстати, вот что изменится в здравоохранении Беларуси в 2026: программа 5П, цифровой кабинет пациента, единая медкарта, электронный больничный, очереди в поликлинике и на замену сустава, вторая попытка ЭКО.

Мы писали о пособиях в Беларуси: когда в 2026 году вырастут больничные, пособия для пенсионеров старше 75 лет, выплаты на детей до трех лет, а также на погребение.