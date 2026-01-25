День студента в Ростовской области отмечают 144,2 тысячи человек

144,2 тысячи молодых людей и девушек отмечают в Ростовской области День студента. Об этом рассказали в Ростовстате.
Сегодня сеть вузов в регионе включает 13 самостоятельных организаций, а также 25 филиалов. В высших учебных заведениях Дона получают знания более трети всех студентов юга России — 33,7%.
Донская молодежь использует разные форматы обучения. Большинство поступивших в вузы — 56,7% — выбрали очное образование. На «заочку» прошли 28,7% учащихся, а на очно-заочную — чуть более 14,6%.
В начале 2025/2026 учебного года в вузы Ростовской области зачислили 44,6 тысячи первокурсников, и это оказалось на 11,3% больше, чем годом ранее. Дипломы получили 28 тысяч человек.
Подготовку кадров высшей квалификации обеспечивает преподавательский состав из 6,7 тысячи педагогов. Более 71% из них имеют ученую степень, а почти 47% — ученое звание.
