Воронежцы могут сдать елки на переработку и корм животным

Деревья примут в Ботаническом саду или зоопарке.

Источник: Комсомольская правда

Воронежцам, которые украшают свой дом к Новому году живыми елками, напомнили, что после праздника отслужившие свое хвойные деревца можно утилизировать с максимальной пользой.

Например, 25 января с 11 до 15 часов их можно сдать в воронежский Ботанический сад имени проф. Козо-Полянского по адресу: г. Воронеж, Олимпийский бульвар дом 12. Подробности — в группе Ботанического сада.

В Ботаническом саду хвойные деревья превращают в щепу, которая идет на мульчирование, отсыпку дорожек и как добавка в грунт для растений-ацидофилов. Это любители кислых почв: черника, брусника, голубика, рододендроны, верески, клетры, пиерисы, азалии, некоторые гортензии.

Также елки с радостью примут в зоопарке, где они с пользой послужат обитателям. Единственное условие — на деревьях не должно оставаться мишуры и других украшений.