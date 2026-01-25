Желтый уровень погодной опасности продлили в Ростовской области

В Ростовской области продлили желтый уровень погодной опасности из-за метели, гололедицы и снега. Обновленную информацию указали на прогностической карте Гидрометцентра.
В частности, ветер с порывами до 15−20 м/с сохранится сегодня, 25 января, а также в период с 26 января до 6 часов утра 28 января. Опасность на дорогах в виде гололедицы и снежных заносов продлится до вечера 28 января.
Водителям и пешеходам нужно быть осторожными в такую погоду. Добавим, уровень угрозы природных явлений на карте Гидрометцентра всегда отмечают разными цветами, от белого до красного. Желтый цвет означает «потенциально опасную погоду».
