Желтый уровень погодной опасности продлили в Ростовской области

Скользкие дороги, снег и метель сохранятся на Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области продлили желтый уровень погодной опасности из-за метели, гололедицы и снега. Обновленную информацию указали на прогностической карте Гидрометцентра.

В частности, ветер с порывами до 15−20 м/с сохранится сегодня, 25 января, а также в период с 26 января до 6 часов утра 28 января. Опасность на дорогах в виде гололедицы и снежных заносов продлится до вечера 28 января.

Водителям и пешеходам нужно быть осторожными в такую погоду. Добавим, уровень угрозы природных явлений на карте Гидрометцентра всегда отмечают разными цветами, от белого до красного. Желтый цвет означает «потенциально опасную погоду».

