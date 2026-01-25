В Казахстане не вводят новые штрафы за «вредные привычки» детей

На самом деле никакого нового ужесточения или отдельной статьи за «вредные привычки» нет. Это искажение действующего законодательства. Комитет административной полиции МВД РК разъяснил, что ответственность родителей предусмотрена статьей 127 КоАП РК («Неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию ребенка»). Но она применяется только в серьезных случаях и не автоматически.