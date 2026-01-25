В Казахстане не вводят новые штрафы за «вредные привычки» детей

Как по закону
На самом деле никакого нового ужесточения или отдельной статьи за «вредные привычки» нет. Это искажение действующего законодательства. Комитет административной полиции МВД РК разъяснил, что ответственность родителей предусмотрена статьей 127 КоАП РК («Неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию ребенка»). Но она применяется только в серьезных случаях и не автоматически.
«К ним могут относиться систематическое злоупотребление алкоголем, отсутствие надлежащих условий для жизни и развития ребенка, поведение родителей, негативно влияющее на его психическое и нравственное состояние», — пояснили в пресс-службе.
Каждый случай рассматривается индивидуально, и решение принимает только суд.
Дети в Казахстане
Ранее в социальные сети попало шокирующее видео из Шымкента. На кадрах дети разных возрастов: перебинтованные с различными ранами и ожогам. По словам авторов, над детьми издевалась родная мама. Она била и прижигала малышей раскаленной вилкой и утюгом.