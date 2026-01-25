В Ачинске люди ухаживают за дикой косулей, найденной на улице города

Судя по всему, зверь, найденный в Ачинске — это косуля сибирская, парнокопытное животное семейства оленевых, родственное европейской косуле. В наших местах животное это не редкое, косули в Красноярском крае много. Ее ареал проходит восточнее ареала европейской косули, охватывая Заволжье, Урал, Сибирь до юга Дальнего Востока России и Якутии включительно, Среднюю Азию, запад Китая, север и северо-запад Монголии. Животное селится у подножия гор, в скалистой местности, у побережья степных водоёмов, любит луга и высокую, густую траву, часто встречается в болотистой местности, в хвойных и лиственных лесах. Иногда косули заходят в города и поселки. Они безобидны и для человека не опасны. Если косуля здорова, лучше не трогать это нежное и красивое животное, не пугать его, на пытаться поймать — у косули от этого может случиться стресс.