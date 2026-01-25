Конные патрули задействовали на заснеженных улицах Ростова

Некоторые полицейские Ростова-на-Дону вышли в патруль на конях. Нестандартное решение приняли из-за непогоды.
— В сложных условиях, где не может проехать спецтехника, охрану несет конный взвод кавалерийской отдельной роты полка ППСП, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Конные патрули планируют использовать в течение всего периода непогоды. Напомним, ранее из-за гололедицы, метели и снегопадов синоптики продлили желтый уровень опасности в регионе.
