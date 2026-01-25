Жительнице Башкирии исполнилось 104 года

Судьба Хадичи Хамидулловны сложилась трагически: в 19 лет она вышла замуж, но через месяц мужа забрали на фронт, с которого он не вернулся. Больше она замуж не выходила, оставшись верной его памяти. Зато энергично и самоотверженно помогала семье, участвовала в воспитании племянников и внучатых племянников.