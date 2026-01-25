Жительнице Башкирии исполнилось 104 года

Жительнице деревни Акбулатово Федоровского района Хадиче Зубаировой исполнилось 104 года.
Судьба Хадичи Хамидулловны сложилась трагически: в 19 лет она вышла замуж, но через месяц мужа забрали на фронт, с которого он не вернулся. Больше она замуж не выходила, оставшись верной его памяти. Зато энергично и самоотверженно помогала семье, участвовала в воспитании племянников и внучатых племянников.
На вопрос о секрете долголетия она отвечает просто: «Никаких секретов нет. Сколько Аллах дал, столько и живу». Долгожительницу поздравили представители районной администрации. Прийти в гости с поздравлением она разрешила только после того, как вернуться с вахты ее родные.