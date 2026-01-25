Калининградский губернатор поздравил студентов с праздником

Губернатор Калининградской области опубликовал в своем телеграм-канале поздравление с Днем студента.
«Очень здорово и ценно, что молодежь выбирает именно Калининград для учебы и жизни, — написал Алексей Беспрозванных. — Выпускники наших школ и колледжей остаются в регионе, учатся, реализуют свои идеи, становятся профессионалами и развивают нашу родную землю. Условия созданы и будут еще лучше».
Всем студентам глава региона посоветовал ценить это время, наслаждаться им и проводить его с максимальной пользой.