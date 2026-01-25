Ричмонд
Актер Сергей Безруков сказал, где его часто можно встретить в Минске

Безруков сказал, куда он заходит, гуляя по городу на гастролях в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Народный артист России Сергей Безруков во время интервью телеканалу ОНТ сказал, куда он заходит всякий раз, бывая в Минске на гастролях. И это Национальный художественный музей Беларуси.

«Я туда всегда заглядываю», — сказал Безруков.

2026 год исключением не стал. 21 января Сергей Безруков присутствовал в художественном музее на открытии выставки «Есенин. Бесконечная легенда».

По его словам, воронежский меценат, его друг Владимир Бубнов привез коллекцию в Минск. Там есть совершенно уникальные экспонаты — прижизненные портреты и издания Есенина, а также очень много художественных и графических работ, так или иначе связанных с великим русским поэтом.

Сергей Безруков пригласил всех жителей Минска и Беларуси до 22 февраля в Национальный художественный музей на эту выставку, чтобы почувствовать есенинское настроение, есенинский дух.

А еще Сергей Безруков признался, что любит Беларусь, потому что здесь думают о людях на земле, уделяют им внимание.

«Я бы очень хотел, чтобы в России тоже, конечно, больше уделяли внимания людям, которые работают на земле, и, самое главное, молодежи, которая живет еще, пока живет на селе», — сказал Сергей Безруков.