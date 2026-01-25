Актер Сергей Безруков сказал, где его часто можно встретить в Минске

По его словам, воронежский меценат, его друг Владимир Бубнов привез коллекцию в Минск. Там есть совершенно уникальные экспонаты — прижизненные портреты и издания Есенина, а также очень много художественных и графических работ, так или иначе связанных с великим русским поэтом.