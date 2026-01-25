Участники СВО становятся заметной частью студенческого сообщества

«Я вас хочу поблагодарить за это решение и низко поклониться вашим родителям за то, что они воспитали таких молодых людей, как вы. Это вообще в характере нашего народа — в трудный момент для Родины себя не жалеть, подставлять плечо стране. Это лишний раз показывает, что у нас из поколения в поколение это передается, и кто бы чего в разные периоды времени ни говорил о том, какая у нас молодежь, — жизнь всегда все расставляет на свои места», — говорил глава государства на встрече со студентами — участниками специальной военной операции.