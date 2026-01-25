Губернатор Минской области Кушнаренко сказал, куда ездил на отдых

Председатель Минского облисполкома Алексей Кушнаренко, который был назначен на этот пост весной 2025 года и сменил на нем Александра Турчина, ставшего премьер-министром, рассказал изданию «Мінская праўда», что свой зимний отдых провел на Нарочи.