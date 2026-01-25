Ричмонд
-8°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Минской области Кушнаренко сказал, куда ездил на отдых

Губернатор Минской области рассказал про свой отдых.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Минского облисполкома Алексей Кушнаренко, который был назначен на этот пост весной 2025 года и сменил на нем Александра Турчина, ставшего премьер-министром, рассказал изданию «Мінская праўда», что свой зимний отдых провел на Нарочи.

Алексей Кушнаренко отметил качественные услуги санаториев, интересные местные производства, памятники истории и архитектуры и красоты Нарочанского края.

«Сам себя ты ловишь на сокровенных мыслях: я там был, мне понравилось, я хочу вернуться», — поделился глава столичной области.

Кстати, известный российский актер Сергей Безруков сказал, где его часто можно встретить в Минске.

Мы писали, что Global Residence Index определил Минск на 83 месте по безопасности среди городов мира. Перед Минском — Братислава, ниже в списке — Пекин.