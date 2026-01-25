Боец Данил Титов из Слюдянки героически погиб в зоне СВО

Срочную службу не проходил, но при этом добровольно решил отправиться защищать Родину в зоне СВО. Рядовой Титов Данил Александрович погиб 24 октября 2024 года. У Данила осталась мать, гражданская супруга и малолетний сын. Прощание с военнослужащим пройдет в Свято-Никольском храме города Слюдянки 27 января 2026 года в 12:00. Парень будет похоронен с воинскими почестями на Аллее героев в пади Талая.