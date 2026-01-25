Боец Данил Титов из Слюдянки героически погиб в зоне СВО

Боец Данил Титов из Слюдянки героически погиб в зоне специальной военной операции. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, парень родился 3 января 2003 года в Читинской области. После окончания девятого класса, он переехал в Байкальск.
— Поступил в техникум на профессию сварщика. В ноябре 2024 года в гражданском браке у него родился сын Евгений. Данил работал в магазине продавцом- кассиром, — уточнили в администрации.
Срочную службу не проходил, но при этом добровольно решил отправиться защищать Родину в зоне СВО. Рядовой Титов Данил Александрович погиб 24 октября 2024 года. У Данила осталась мать, гражданская супруга и малолетний сын. Прощание с военнослужащим пройдет в Свято-Никольском храме города Слюдянки 27 января 2026 года в 12:00. Парень будет похоронен с воинскими почестями на Аллее героев в пади Талая.