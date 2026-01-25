О чем договорились министры спорта Узбекистана и России

«Нашу делегацию приняли в Олимпийском городке Ташкента. Этот крупнейший спортивный кластер в истории Узбекистана построили за три года на 100 гектарах. Здесь же расположен республиканский Минспорт. Отдельное внимание уделили развитию образовательного сотрудничества, неолимпийских, адаптивных видов спорта, инновационного и фиджитал-спорта, массового спорта и обмена опытом в рамках комплекса ГТО. Приоритетные виды спорта для нас — вольная борьба, дзюдо и бокс», — поделился Дегтярев.