О чем договорились министры спорта Узбекистана и России

«Нашу делегацию приняли в Олимпийском городке Ташкента. Этот крупнейший спортивный кластер в истории Узбекистана построили за три года на 100 гектарах. Здесь же расположен республиканский Минспорт. Отдельное внимание уделили развитию образовательного сотрудничества, неолимпийских, адаптивных видов спорта, инновационного и фиджитал-спорта, массового спорта и обмена опытом в рамках комплекса ГТО. Приоритетные виды спорта для нас — вольная борьба, дзюдо и бокс», — поделился Дегтярев.
Он также добавил, узбекистанскую сторону пригласили активно участвовать в спортивных мероприятиях, которые пройдут в России в 2026 году— это встречи министров спорта стран ОИС, международные форумы по развитию паралимпийского и студенческого спорта, а также XIV Международный форум «Россия — спортивная держава».
Михаил Дегтярев прибыл в Ташкент сегодня утром для участия в 46-й Генассамблее Олимпийского совета Азии.
Одно из самых значимых событий года для Азиатского спорт состоится 26 января в столице Узбекистана. Престижный форум соберет представителей Национальных Олимпийских комитетов и международных спортивных экспертов из 45 стран континента. Ассамблея призвана продемонстрировать высокий потенциал Нового Узбекистана в организации и проведении крупных международных мероприятий на самом высоком уровне.