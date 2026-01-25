В Пермском университете и его окрестностях отключили воду из-за утечки

Пермский университет и несколько зданий рядом с ним остались без водоснабжения из-за коммунальной аварии, сообщили в единой дежурно-диспетческой службе города Перми.
Согласно сообщению ЕДДС, аварийное отключение произошло в 15:30 из-за утечки из земли по адресу Сергея Данщина, 7. В результате без воды остались корпуса ПГНИУ и ряд зданий: ул. Дзержинского, ⅖, 10, 12, 12а, 25, 17, 1/27; ул. Сергея Данщина, 4, 4А, 5, 5/2А, 5ст1, 5ст2, 6, 7; ул. Генкеля, 3А.
Работы по устранению коммунальной аварии проводит ООО «Новогор-Прикамье». Оставить заявку на подвоз воды или уточнить данные о ходе работ можно по телефону 2−100−680.