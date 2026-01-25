Почти 6 тысяч жителей Новороссийска остались без воды из-за аварии на насосной станции

Утром 25 января в Новороссийске произошло аварийное отключение водоснабжения. Причиной стало повреждение электрокабеля, питающего насосную станцию.
Без воды остались более 5,9 тысяч жителей города. Подача воды временно ограничена в части зоны водоснабжения № 1, сообщили в администрации города.
Водоснабжение будет восстановлено после завершения ремонтных работ на электрокабеле. Чрезвычайная ситуация не прогнозируется.
Подвоз воды населению будет организован автоцистернами по заявкам. Оставить заявку можно по телефонам: 8−8617−30−98−60, 8−8617−30−98−61. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал города Новороссийска».