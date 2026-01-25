Ричмонд
-8°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 6 тысяч жителей Новороссийска остались без воды из-за аварии на насосной станции

Из-за коммунальной аварии жителям Новороссийска привозят воду автоцистернами.

Источник: Комсомольская правда

Утром 25 января в Новороссийске произошло аварийное отключение водоснабжения. Причиной стало повреждение электрокабеля, питающего насосную станцию.

Без воды остались более 5,9 тысяч жителей города. Подача воды временно ограничена в части зоны водоснабжения № 1, сообщили в администрации города.

Водоснабжение будет восстановлено после завершения ремонтных работ на электрокабеле. Чрезвычайная ситуация не прогнозируется.

Подвоз воды населению будет организован автоцистернами по заявкам. Оставить заявку можно по телефонам: 8−8617−30−98−60, 8−8617−30−98−61. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал города Новороссийска».