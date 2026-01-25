Чернышенко рассказал о ситуации с дежурными группами в детсадах

«Совершенно верно, да. И мы контролируем этот вопрос», — сказал зампред правительства в программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о планах расширения практики создания дежурных групп в детских садах страны.