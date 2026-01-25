Чернышенко рассказал о ситуации с дежурными группами в детсадах

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Правительство РФ контролирует вопрос с дежурными группами в детских садах, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Ранее в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости продумать увеличение количества часов, которое ребенок проводит в яслях и детском саду.
«Совершенно верно, да. И мы контролируем этот вопрос», — сказал зампред правительства в программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о планах расширения практики создания дежурных групп в детских садах страны.
Чернышенко добавил, что вопрос продолжительности работы детских садов решается дежурными группами, которые позволяют подстраиваться под нужды родителей в тех городах, где есть большие предприятия.
«Они подстраиваются под работу именно этих предприятий, начинают даже и совсем рано и заканчивают позже», — заключил вице-премьер.