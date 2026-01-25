В Омской области проверяют обстоятельства гибели двух человек на пожаре

По предварительным данным, в результате возгорания в ветхом доме на улице Школьная погибли 93-летняя пенсионерка и ее 69-летний сын. Очевидцы и первые данные осмотра места происшествия указывают на то, что причиной пожара, вероятнее всего, стала неисправность самодельного электрообогревателя, использовавшегося для отопления жилья.