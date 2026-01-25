Ричмонд
В Омской области проверяют обстоятельства гибели двух человек на пожаре

Погибшие — 93-летняя женщина и ее 69-летний сын в Калачинском районе.

Источник: Комсомольская правда

Следственное управление СК России по Омской области начало доследственную проверку по факту трагического пожара, произошедшего ночью 25 января в селе Тургеневка Калачинского района.

По предварительным данным, в результате возгорания в ветхом доме на улице Школьная погибли 93-летняя пенсионерка и ее 69-летний сын. Очевидцы и первые данные осмотра места происшествия указывают на то, что причиной пожара, вероятнее всего, стала неисправность самодельного электрообогревателя, использовавшегося для отопления жилья.

На месте работают следователи и специалисты. В рамках проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, включая соответствие жилого помещения требованиям пожарной безопасности и наличие технических нарушений. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее мы писали, что омичка получила 85% ожогов тела при пожаре в «Кузьминках».