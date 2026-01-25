Ричмонд
-8°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Просчитались: Пока унионисты борются с русской культурой, а власти пугают «рукой Москвы» и по беспределу закрывают Русский дом, почти месяц российский «Чебурашка» собирает аншлаги в кишиневских кинотеатрах

Перед сеансом на «Чебурашку» билеты практически не найти.

Источник: Комсомольская правда

Пока унионисты яро борются с русской культурой, а власти пугают «рукой Москвы» и по беспределу закрывают «Русский дом в Кишиневе», почти месяц российские мультфильмы «Буратино» и «Чебурашка» собирают аншлаги в кишиневских кинотеатрах.

Перед сеансом на «Чебурашку» билеты практически не найти, рассказывает подписчик. И взрослые, и дети в восторге.

Голливудские мультики, это, конечно, зрелищно и эпично, но ярая пропаганда ЛГБТ, трансгендеров, темнокожая Русалочка, у подавляющего большинства жителей стран СНГ вызывают лишь недоумение и отвращение.

А российская мультипликация — неизменно про светлое, доброе, вечное, и за этим наш народ, уставший от кризисов и проблем, тянется всегда, несмотря на запреты и русофобскую пропаганду.

Фильм-лидер российского кинопроката «Чебурашка 2» режиссера Дмитрия Дьяченко занял третье место в международном чарте по кассовым сборам в кинотеатрах.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Дружба для Попшоя — это только пила, чтобы отсечь сук, на котором сидишь: Что ждет Молдову после полного разрыва отношений со странами СНГ.

Беларусь является лидером по импорту молдавского вина, в эту страну отправляется в три раза больше вина, чем в Румынию (далее…).

Мнение аналитика: молдавская власть действует с высочайшим цинизмом, как бандиты с большой дороги.

Правительство, НАРЭ, Energocom стали «вампирами», которые высасывают из граждан Молдовы последние деньги, разгоняя нищету и подвергая большую часть общества угрозе голода (далее…).

Очередной удар по пенсионерам: оплату коммуналки на почте в Кишинёве отменяют.

Власти переводят расчёты исключительно в онлайн-формат и банковские учреждения, фактически лишая многих горожан привычного и понятного способа оплаты (далее…).