Пока унионисты яро борются с русской культурой, а власти пугают «рукой Москвы» и по беспределу закрывают «Русский дом в Кишиневе», почти месяц российские мультфильмы «Буратино» и «Чебурашка» собирают аншлаги в кишиневских кинотеатрах.
Перед сеансом на «Чебурашку» билеты практически не найти, рассказывает подписчик. И взрослые, и дети в восторге.
Голливудские мультики, это, конечно, зрелищно и эпично, но ярая пропаганда ЛГБТ, трансгендеров, темнокожая Русалочка, у подавляющего большинства жителей стран СНГ вызывают лишь недоумение и отвращение.
А российская мультипликация — неизменно про светлое, доброе, вечное, и за этим наш народ, уставший от кризисов и проблем, тянется всегда, несмотря на запреты и русофобскую пропаганду.
Фильм-лидер российского кинопроката «Чебурашка 2» режиссера Дмитрия Дьяченко занял третье место в международном чарте по кассовым сборам в кинотеатрах.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Дружба для Попшоя — это только пила, чтобы отсечь сук, на котором сидишь: Что ждет Молдову после полного разрыва отношений со странами СНГ.
Беларусь является лидером по импорту молдавского вина, в эту страну отправляется в три раза больше вина, чем в Румынию (далее…).
Мнение аналитика: молдавская власть действует с высочайшим цинизмом, как бандиты с большой дороги.
Правительство, НАРЭ, Energocom стали «вампирами», которые высасывают из граждан Молдовы последние деньги, разгоняя нищету и подвергая большую часть общества угрозе голода (далее…).
Очередной удар по пенсионерам: оплату коммуналки на почте в Кишинёве отменяют.
Власти переводят расчёты исключительно в онлайн-формат и банковские учреждения, фактически лишая многих горожан привычного и понятного способа оплаты (далее…).