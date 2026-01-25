Ледяной дождь, метели и другие опасности погоды ожидают белорусов 26 января

Ночью местами, а утром и днем во многих районах — гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывистый. Минимальная ночная температура будет колебаться от −5 градусов по юго-западу до −20 градусов по северо-востоку Беларуси. Максимальная днем от −1 до −7 градусов, а по югу и западу Беларуси от 0 до +2 градусов. Атмосферное давление будет падать.