Ледяной дождь, метели и другие опасности погоды ожидают белорусов 26 января

Белгидромет предупредил об оранжевом уровне опасности из-за гололеда утром и днем 26 января. МЧС уточнил, что гололед будет везде за исключением Витебской области, там спокойнее, только желтый уровень опасности.
На официальном сайте Белгидромета pogoda.by есть информация, что погоду в Беларуси 26 января будут определять атмосферные фронты, а днем на территорию страны начнут поступать теплые воздушные массы с юго-запада. На большей части территории осадки в виде снега (метели не исключены по северу страны), мокрого снега, ледяного дождя.
Ночью местами, а утром и днем во многих районах — гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывистый. Минимальная ночная температура будет колебаться от −5 градусов по юго-западу до −20 градусов по северо-востоку Беларуси. Максимальная днем от −1 до −7 градусов, а по югу и западу Беларуси от 0 до +2 градусов. Атмосферное давление будет падать.
Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал о резком потеплении и капризной погоде в Беларуси с 26 января по 1 февраля: «Столбики термометров резко рванут вверх».
Кроме того, Белгидромет рассказал об отличии климата в разных частях Минска: «На Партизанском потоп, в Уручье пара капель дождя, проспект Независимости — аэротруба, а температура на окраине на 5−7 градусов ниже».
Мы писали о бюджете прожиточного минимума, который вырастет в Беларуси почти до 500 рублей с 1 февраля: как увеличатся доплаты пенсионерам, пособия на детей, социальные пенсии.