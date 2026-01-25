Эксперты РУз вместе с коллегами по СНГ обсудили сотрудничество в борьбе с туберкулезом

«Заседание экспертной группы по доработке проекта Плана совместных действий государств-участников Содружества Независимых Государств по предупреждению распространения туберкулеза на 2027−2030 годы состоялось в онлайн-режиме. В мероприятии приняли участие эксперты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также представители Исполнительного комитета СНГ», — говорится в сообщении.
Основная цель документа — дальнейшее развитие сотрудничества стран Содружества в реализации планов по снижению бремени туберкулеза в обществе.
Комплекс мер, предусмотренных проектом Плана, основан на анализе эпидситуации по туберкулезу и прогнозе ее развития в государствах СНГ до 2030 года. Его реализуют с целью повышения эффективности сотрудничества в сфере противодействия последствиям заболевания.
«Специалисты стран СНГ намерены совершенствовать методы профилактики заболевания, в том числе в группах высокого риска, вырабатывать согласованные подходы к раннему выявлению всех форм туберкулеза и всеобщему доступу к тестированию на лекарственную устойчивость, в том числе мигрантов», — говорится в сообщении.
Особое внимание уделят обеспечению эффективного лечения лиц, больных различными формами туберкулеза. Ряд пунктов Плана посвящен повышению профессионального уровня подготовки врачей, среднего медицинского персонала, в том числе первичного звена здравоохранения, по вопросам раннего выявления, диагностики, лечения и реабилитации пациентов с туберкулезом.
«Страны планируют взять обязательства по снижению заболеваемости населения туберкулезом до 20% и смертности до 35% по сравнению с 2015 годом, а также на 100% охватить лиц с этим заболеванием медицинскими и социальными льготами», — говорится в сообщении.
По мнению участников дискуссии, необходимо:
шире использовать возможности образовательных центров, сотрудничающих с ВОЗ в странах Содружества;
проработать вопрос с Европейским региональным бюро ВОЗ о проведении обучающих курсов в онлайн-формате.
Представители РФ проинформировали коллег о проведении
Участники заседания доработали и согласовали проекты Плана мероприятий по предупреждению распространения туберкулеза на 2027−2030 годы и Решения Экономического совета СНГ по этому вопросу.