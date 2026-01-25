Роспотребнадзор дал туристам рекомендации для профилактики вируса Нипах

По данным The Economic Times, вспышку зафиксировали недалеко от Калькутты. Власти подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия, среди пострадавших — медработники. На карантине находятся около 100 контактировавших с больными. В 2023—2024 годах вспышки вируса также происходили в штате Керала, где от инфекции погибли два человека, пишет Смотрим.