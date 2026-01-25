Ричмонд
Роспотребнадзор дал туристам рекомендации для профилактики вируса Нипах

Туристам рекомендуют избегать контактов с больными животными, тщательно мыть руки с мылом, использовать антисептики, мыть фрукты и овощи перед едой и не пить воду из сомнительных источников.

Роспотребнадзор призвал россиян, путешествующих в Индию и Юго-Восточную Азию, соблюдать меры профилактики на фоне вспышки вируса Нипах. Случаев заболевания в России не выявлено, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

При появлении высокой температуры, кашля или сильной головной боли следует немедленно обратиться к врачу.

Вирус Нипах передается человеку от животных — свиней или летучих мышей, а также через зараженную пищу и от человека к человеку.

Вспышки регулярно фиксируются в Индии и странах Юго-Восточной Азии.

Ситуация находится под контролем, заверило ведомство. Россия располагает запасом тест-систем для выявления вируса, а на пограничных пунктах работает система «Периметр», отслеживающая состояние здоровья въезжающих в режиме реального времени.

По данным The Economic Times, вспышку зафиксировали недалеко от Калькутты. Власти подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия, среди пострадавших — медработники. На карантине находятся около 100 контактировавших с больными. В 2023—2024 годах вспышки вируса также происходили в штате Керала, где от инфекции погибли два человека, пишет Смотрим.