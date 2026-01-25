Ричмонд
В одном из магазинов Иркутска обнаружили санкционные сыры

Продавец понес административную ответственность.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В одном из магазинов Иркутска была обнаружена санкционная продукция из стран Евросоюза. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура провела проверку в области оборота сельскохозяйственных товаров, которые подлежат запрету в России.

— Сыры были изъяты и уничтожены специалистами Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия. Продавец понес административную ответственность, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Всего начала 2025 года в Приангарье было уничтожено 5,5 тонн санкционной продукции. В частности, в Братске в ходе проверки в одном из магазинов были выявлены сыры, произведенные в странах ЕС и запрещенные к продаже в России.

