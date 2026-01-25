У жителей двух улиц Воронежа пропала вода

В домах жителей Железнодорожного района днем 25 января резко упало давление, а местами и вовсе пропала холодная вода. С проблемой столкнулись воронежцы с улиц Богдана Хмельницкого и Артамонова.
На место выехали бригады РВК-Воронеж.
— Мы используем специальное оборудование — коррелятор, — рассказали в пресс-службе водоканале. — Этот прибор позволяет определить место утечки, так как вода, вытекающая под давлением в месте повреждения, создает характерный шум, и он считывает его.
На время поиска места повреждения и определения балансодержателя сетей жителям пообещали бесплатную работу автоматов с питьевой водой по адресам:
Артамонова, 38 В.
Артамонова, 34/9.