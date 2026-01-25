Ричмонд
Медведев поздравил учащихся с Днем студента

Медведев поздравил учащихся с Днем российского студенчества.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил учащихся вузов с Днем российского студенчества.

«С днём студента!», — написал он на платформе Max.

Лаконичное поздравление зампред Совбеза сопроводил небольшим видео из короткометражки «Наваждение». Это один из эпизодов советской комедии «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», посвященный студенческой жизни главного героя киноленты.

На опубликованных в канале Медведева кадрах один из персонажей фильма, открыв свою зачетку, сдувает с нее пыль.

