Кинолог объяснил, почему собаки портят вещи

По его словам, чаще всего собаки начинают разрушительные действия, когда подолгу остаются одни дома. Большинство собак — активные существа, особенно пока они еще щенки. При отсутствии регулярных прогулок и умственных нагрузок их энергия начинает искать другой выход, объяснил Голубев. При этом хозяин может думать, что собака мстит ему за что-то, но на самом деле такие чувства животным не присущи, отметил кинолог.