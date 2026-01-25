Крымчанин погасил долг по алиментам в 580 тысяч рублей после лишения водительских прав

Мужчина не обеспечивал своих двух несовершеннолетних дочерей алиментами в полном объеме, а затем вовсе перестал их выплачивать. В результате в отделение судебных приставов поступил исполнительный лист о взыскании алиментов. После возбуждения исполнительного производства гражданин продолжал игнорировать свои обязательства перед детьми, и сумма задолженности выросла до 580 тысяч рублей. Тогда сотрудник ведомства арестовал банковские счета должника, запретил регистрационные действия с его автомобилем ВАЗ-21061, ограничил выезд за границу и приостановил право управления транспортными средствами до погашения долга.