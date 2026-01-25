Под самый дедлайн КХЛ омский «Авангард» выгодно подписал форварда Пилипенко

«Авангард» в последний день дозаявок и обменов в КХЛ подписал контракт до 31 мая 2026 года с нападающим Кириллом Пилипенко. Его зарплата до конца сезона составит 1,5 млн рублей, сообщили инсайдеры.
«Северсталь», за которую ранее выступал форвард, выплатила ему 20 млн за расторжение контракта досрочно, это также информация инсайдеров.
Генменеджер «ястребов» Алексей Сопин прокомментировал это приобретение так:
«Мы очень хотели усилить атаку именно таким игроком, который способен нанести точный бросок в финальной стадии атаки. Очевидно, что после ярких сезонов в “Северстали” ему необходим новый вызов. Уже в понедельник игрок присоединится к команде. Когда мы его увидим на льду? Решать тренерам. Думаю, стоит учитывать тот факт, что некоторое время Кирилл был без игровой практики».
Пилипенко 29 лет. Всего в КХЛ он провел 290 игр, в которых набрал 205 (103+102) очков. Последние пять сезонов игрок провел в череповецкой «Северстали», где являлся одним из лидеров команды. Сама «Северсталь» сейчас.
В 2013 году Пилипенко стал бронзовым призером чемпионата МХЛ, а в 2017 стал обладателем Братины в составе «Югры». В составе «Авангарда» хоккеист будет выступать под номером 23.
Ранее мы писали, что «Авангард» обыграл «Автомобилист» 2:1 в овертайме на его льду.