Тысячи горожан посмотрели реконструкцию «Битва за Воронеж»

Тысячи воронежцев пришли посмотреть на «Битву за Воронеж», несмотря на морозный день. В этот историческая реконструкция прошла на Петровской набережной. На месте побывал и корреспондент vrn.aif.ru.
На территории третьей очереди Петровской набережной разыгралось настоящее сражение между советскими и фашистскими войсками с танками, пушками и другой техникой.
Реконструкторы правдоподобно сымитировали выстрелы и взрывы. В реконструкции приняли участие легендарные установки залпового огня «Катюша», которые сыграли важное значение в войне. Чудо-оружие изготавливалось на воронежском заводе «Коминтерн».
Всего в воссоздании исторических событий участвовало более 200 человек со всей России и 12 единиц исторической техники, включая легендарные танки Т-34.
Именно на Чижовском плацдарме, который располагается поблизости, проходили ожесточенные бои за город, которые длились 212 дней и ночей. Битва за Воронеж была одним из ключевых этапов в коренном переломе войны и советском контрнаступлении.
Отмечается, что масштабная военно-историческая реконструкция «Битва за Воронеж» состоялась после пятилетнего перерыва в рамках реализации проекта «Историческая память».