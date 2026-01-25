Отопление и вода исчезли в поселке под Волгоградом 25 января

В селе Заплавное Волгоградской области восстанавливают коммунальные системы после аварии. Сегодня, 25 января, запустили котельную, и тепло уже поступает в дома местных жителей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на администрацию поселения.
Пока работы продолжаются, жителей просят не сливать воду из системы отопления, чтобы избежать повторной остановки котельной и новых проблем. Сейчас на месте задействованы восемь специалистов. Глава администрации лично находится на объекте.
Проблемы с водоснабжением начались вчера, когда вышли из строя водоподающие насосы, что привело к остановке подачи воды. Аварийная бригада оперативно приступила к устранению неполадок. По прогнозам, вода в дома жителей вернется до конца сегодняшнего дня.
Пока же для жителей села организовали подвоз воды. Сегодня в Заплавное прибыл трактор с бочкой объемом 3 кубических метра. Составили и утвердили график подвоза воды по улицам, чтобы каждый мог получить необходимый запас. Жителям также напоминают, что при крайней необходимости можно набрать воду для технических нужд в водоеме.
Администрация также следит за наличием питьевой воды в магазинах.