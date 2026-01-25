В Миннесоте сотрудник иммиграционной службы застрелил медбрата во время протеста

На опубликованных кадрах Претти снимает на видео, как агент ICE отталкивает одну участницу акции и толкает другую на землю. Медбрат встает между агентом и женщинами, затем поднимает левую руку, чтобы защититься, а чиновник в это время распыляет на него перцовый баллончик. Затем несколько агентов хватают Претти и заставляют его встать на четвереньки. Кто-то выкрикивает что-то похожее на предупреждение о наличии оружия, звучат четыре выстрела подряд и через небольшой промежуток времени еще пара выстрелов.