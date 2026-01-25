Новосибирский зоопарк показал львов, резвящихся в сугробах

В эти дни в регионе стоят аномальные даже для Сибири морозы. Местные жители переживают, как себя чувствуют обитатели зоопарка. Несмотря на то, что их родина в Африке парочке львов Ричарду и Найтирии такая погода пришлась по вкусу. Большие котики с радостью играют в сугробах.