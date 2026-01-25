В Горячем Ключе впервые выполнили лапароскопическую герниопластику

Повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи в муниципалитетах является одной из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В рамках инициативы в 2025 году в Краснодарском крае по программе модернизации первичного звена здравоохранения было приобретено более 1,5 тыс. единиц медицинского оборудования.