Екатеринбуржцы устроили аншлаг в музее Высоцкого в день его рождения

В музее четыре больших зала, в которых выставлены личные вещи поэта, воссозданы номер гостиницы «Большой Урал» и часть квартиры Высоцкого в Москве на Большой Грузинской. В экспозиции множество фотографий поэта и актера из разных периодов его жизни, в том числе тех, которые никогда и нигде не публиковались. В музее поэта достаточно и интерактивных экспонатов.

Отметим, что 25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 88 лет. В этот день в екатеринбургском музее Высоцкого все экскурсии были бесплатными для неограниченного числа посетителей.