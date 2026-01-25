Екатеринбуржцы устроили аншлаг в музее Высоцкого в день его рождения

В музее четыре больших зала, в которых выставлены личные вещи поэта, воссозданы номер гостиницы «Большой Урал» и часть квартиры Высоцкого в Москве на Большой Грузинской. В экспозиции множество фотографий поэта и актера из разных периодов его жизни, в том числе тех, которые никогда и нигде не публиковались. В музее поэта достаточно и интерактивных экспонатов.
Отметим, что 25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 88 лет. В этот день в екатеринбургском музее Высоцкого все экскурсии были бесплатными для неограниченного числа посетителей.
Музей был открыт в январе 2013 года. В нем хранятся личные вещи Высоцкого, одна из его гитар. Кроме Mercedes 350 W116 Высоцкого, найденного екатеринбургским бизнесменом Гавриловским в Грузии, в коллекции музея — Каннская пальмовая ветвь, которую Марина Влади получила за главную роль в картине «Королева пчел».
Самым ценным экспонатом является последнее стихотворение Высоцкого, известное по первой строке «И снизу лед, и сверху. Маюсь между…», которое он написал 11 июня 1980 года, за полтора месяца до своей смерти, и посвятил своей жене Марине Влади. Этому документу присвоена категория «Культурная ценность Российской Федерации».