Прокуратура проверяет нарушение прав пассажиров поезда Нижний — Металлист

Нижегородская транспортная прокуратура проверяет сообщение о возможном нарушении прав пассажиров пригородного поезда Нижний Новгород — Металлист. По предварительным данным, состав остановился вблизи станции Кожевенное из-за технической неисправности. После этого людям пришлось самостоятельно добираться до ближайшей станции.
Основанием для вмешательства ведомства стала публикация в социальных сетях. В ней пассажиры рассказали, что в −23°C они были вынуждены преодолеть три километров пешком по рельсам и сугробам.
В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента. Прокуратура даст правовую оценку соблюдению прав пассажиров, после чего, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования.