«Робот откроет новые возможности в онкоурологии и онкохирургии». В Минске начнет оперировать роботизированный хирургический комплекс

В Минске робот будет оперировать пациентов онкоурологии и онкохирургии с февраля.

Источник: Комсомольская правда

Директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, доктор медицинских наук, профессор, академик Национальной академии наук Беларуси Олег Руммо в интервью агентство «Минск-Новости» сказал, что с февраля 2026 года в центре начнет работу один из самых современных в мире роботизированных хирургических комплексов.

Оборудование закуплено за счет средств центра. Белорусские специалисты уже прошли стажировку в клиниках Китая.

«Робот откроет новые возможности в онкоурологии и онкохирургии», — подчеркнул Олег Руммо.