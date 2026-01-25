«Робот откроет новые возможности в онкоурологии и онкохирургии». В Минске начнет оперировать роботизированный хирургический комплекс

Директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, доктор медицинских наук, профессор, академик Национальной академии наук Беларуси Олег Руммо в интервью агентство «Минск-Новости» сказал, что с февраля 2026 года в центре начнет работу один из самых современных в мире роботизированных хирургических комплексов.