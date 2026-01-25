В Брестской области милиция ищет пропавшего подростка с помощью дронов

Поиски 15-летнего Богдана Юнчика, который ушел из дома в деревне Парохонск под Пинском вечером в пятницу, 23 декабря, продолжаются, сообщает УВД Брестского облисполкома. В поиске принимают участие большое количество сотрудников милиции со всей Брестской области, МЧС, а также пограничники, волонтеры, местные жители.