Ричмонд
-8°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Брестской области милиция ищет пропавшего подростка с помощью дронов

Сотрудники милиции Брестчины продолжают поиски Богдана Юнчика.

Источник: Комсомольская правда

Поиски 15-летнего Богдана Юнчика, который ушел из дома в деревне Парохонск под Пинском вечером в пятницу, 23 декабря, продолжаются, сообщает УВД Брестского облисполкома. В поиске принимают участие большое количество сотрудников милиции со всей Брестской области, МЧС, а также пограничники, волонтеры, местные жители.

Правоохранители сообщили, что применяются специальная техника, дроны, квадроциклы, отрабатываются различные версии.

На вид пропавшему 15 лет, худощавого телосложения, рост 160−165 см, волосы короткие, черные.

Был одет в джинсы серого цвета, куртка цвета хаки, серую вязаную шапку, берцы черного цвета.

Кстати, милиция искала 17-летнего пинчанина в оранжевой куртке, ушедшего из дома 19 января. Парень нашелся.