В Брестской области милиция ищет пропавшего подростка с помощью дронов

Поиски 15-летнего Богдана Юнчика, который ушел из дома в деревне Парохонск под Пинском вечером в пятницу, 23 декабря, продолжаются, сообщает УВД Брестского облисполкома. В поиске принимают участие большое количество сотрудников милиции со всей Брестской области, МЧС, а также пограничники, волонтеры, местные жители.
Правоохранители сообщили, что применяются специальная техника, дроны, квадроциклы, отрабатываются различные версии.
На вид пропавшему 15 лет, худощавого телосложения, рост 160−165 см, волосы короткие, черные.
Был одет в джинсы серого цвета, куртка цвета хаки, серую вязаную шапку, берцы черного цвета.
Кстати, милиция искала 17-летнего пинчанина в оранжевой куртке, ушедшего из дома 19 января. Парень нашелся.