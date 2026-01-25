В Ростовской области назначили руководителя отдела МВД по Тацинскому району

Руководителем отдела МВД России по Тацинскому району Ростовской области назначен подполковник полиции Евгений Гаврилов. Соответствующее решение утвердил начальник ГУ МВД России по региону, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий.
Глава донской полиции положительно оценил работу правоохранителя и выразил уверенность в том, что под его руководством отдел усилит свои позиции.
Евгений Гаврилов в 2001 году поступил на службу в Вооруженные Силы России на должностях рядового и сержантского состава. В 2007 году стал начальником пункта централизованной охраны отдела вневедомственной охраны при отделе внутренних дел по Константиновскому району. С 2023 по 2026 год руководил в отделе МВД России по Константиновскому району.
Правоохранитель награжден медалями «За отличие в охране государственной границы» и «За отличие в службе» I, II и III степени.
