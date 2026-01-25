Ричмонд
В Ростовской области назначили руководителя отдела МВД по Тацинскому району

Отдел МВД России по Тацинскому району Ростовской области возглавил Евгений Гаврилов.

Источник: Комсомольская правда

Руководителем отдела МВД России по Тацинскому району Ростовской области назначен подполковник полиции Евгений Гаврилов. Соответствующее решение утвердил начальник ГУ МВД России по региону, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий.

Глава донской полиции положительно оценил работу правоохранителя и выразил уверенность в том, что под его руководством отдел усилит свои позиции.

Евгений Гаврилов в 2001 году поступил на службу в Вооруженные Силы России на должностях рядового и сержантского состава. В 2007 году стал начальником пункта централизованной охраны отдела вневедомственной охраны при отделе внутренних дел по Константиновскому району. С 2023 по 2026 год руководил в отделе МВД России по Константиновскому району.

Правоохранитель награжден медалями «За отличие в охране государственной границы» и «За отличие в службе» I, II и III степени.

