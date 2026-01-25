В Ростовской области назначили руководителя отдела МВД по Тацинскому району

Евгений Гаврилов в 2001 году поступил на службу в Вооруженные Силы России на должностях рядового и сержантского состава. В 2007 году стал начальником пункта централизованной охраны отдела вневедомственной охраны при отделе внутренних дел по Константиновскому району. С 2023 по 2026 год руководил в отделе МВД России по Константиновскому району.