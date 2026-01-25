Белорусский эндокринолог сказала, правда ли, что женщины стареют быстрее, чем мужчины

Главный врач Минского городского клинического эндокринологического центра Елена Юреня сказала в интервью «СБТВ», правда ли, что женщины стареют быстрее, чем мужчины.
По словам специалиста, это заблуждение, однако есть разница в степени выраженности физиологических изменений:
«У женщин они становятся более заметными, когда наступает менопауза. Однако и мужчины подвержены возрастным изменениям. Этот период в медицине называют андропаузой, когда постепенно снижается количество тестостерона — гормона, который участвует в поддержании нормальной функции половой системы».
Эндокринолог в качестве современных решений сглаживания симптомов угасания репродуктивной функции назвала заместительную менопаузальную гормональную терапию. Однако Елена Юреня добавила, что эти меры все же не вернут молодость.
Но есть и такая закономерность, что женщины, чья гормональная система дольше сохраняет активность, могут дожить до 90 лет и более, войдя в число долгожителей.
Ну, а дополнительной поддержкой для замедления старения станет положительный психологический фон и «гормоны счастья». Среди ених Елена Юреня назвала окситоцин. И добавила:
«Этот гормон вырабатывается, когда мы обнимаемся. Он же способствует улучшению психологического состояния. Если мы будем хотя бы пять раз в день кого-то обнимать, уровень гормона будет повышаться, соответственно, будет замедляться наше старение».
