В Арзамасе купили новое здание для военкомата взамен аварийного на улице Ленина

В Арзамасе решен вопрос с переездом местного военкомата в новое помещение. Как сообщил мэр города Александр Щелоков, ведомство разместится в поселке Выездное. К настоящему моменту сделка по покупке здания уже официально заключена.
Эта проблема оставалась открытой на протяжении последних семи лет. Нынешнее здание на улице Ленина, построенное еще до революции, давно пришло в упадок и находилось в недопустимом состоянии. Хотя городские власти дважды предлагали варианты для размещения службы, согласовать подходящий объект с военным ведомством удалось только сейчас.
Ситуация сдвинулась с точки благодаря вмешательству губернатора Глеба Никитина. Поскольку вопрос требовал нестандартного подхода, основные средства на покупку недвижимости выделили из областного бюджета, а часть расходов покрыла местная казна.
В планах на 2026 год подготовка проектной документации для капитального ремонта. Власти округа намерены привести помещения и территорию в порядок, после чего обновленное здание передадут в пользование Министерству обороны РФ.