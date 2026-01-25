В Арзамасе купили новое здание для военкомата взамен аварийного на улице Ленина

Эта проблема оставалась открытой на протяжении последних семи лет. Нынешнее здание на улице Ленина, построенное еще до революции, давно пришло в упадок и находилось в недопустимом состоянии. Хотя городские власти дважды предлагали варианты для размещения службы, согласовать подходящий объект с военным ведомством удалось только сейчас.