Губернатор Караев сказал, что лично читает обращения в чат-бот жителей Гродненской области

Губернатор Гродненской области Юрий Караев сказал телеканалу СТВ, что лично читает обращения в чат-бот жителей Гродненской области.
«Раскрою секрет. У меня на телефон выведена страничка чат-бота “Пул 4”, куда можно написать. То есть отвечаю не я, отвечает человек по компетенции. Но я это читаю, когда приходят запросы, просьбы», — признался председатель облисполкома о том, как использует возможности телеграм-канала «Пул 4».
В топе обращений, по его словам, вопросы ЖКХ, споров по земельным участкам, зарплаты, учеба детей и их доставка в школы, условия жизни.
«80% людей беспокоят не космические проблемы, а то, что вокруг них», — констатирует Караев.
Кстати, он высказался и о своей активности в социальных сетях. По словам Юрия Караева, чиновники «должны идти туда, где люди», а значительная часть белорусов следит за событиями в интернете. Кроме показа своей работы власти, говорит губернатор, показывает, «как мы на их запросы, просьбы, критику, очень полезную и важную, реагируем и отвечаем».
Караев говорит, что следит за просмотрам и реакциями на публикации, порой слышит о том, что ту или иную новость жители Гродненской области узнали из телеграм-канала «Пул 4».
«И я так не стремился за этими просмотрами, не для популярности личности, но мы не имеем права не использовать этот ресурс для того, чтобы донести до людей, прежде всего, что мы все делаем, чтобы они не думали, что мы просто брюки протираем в кабинетах», — добавил губернатор.
Тем временем милиция сказала, какие открытки нельзя пересылать в мессенджерах — они опасные.