Губернатор Караев сказал, что лично читает обращения в чат-бот жителей Гродненской области

«И я так не стремился за этими просмотрами, не для популярности личности, но мы не имеем права не использовать этот ресурс для того, чтобы донести до людей, прежде всего, что мы все делаем, чтобы они не думали, что мы просто брюки протираем в кабинетах», — добавил губернатор.