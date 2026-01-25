В Славянском районе обнаружили 461 метр браконьерских сетей в реке Протоке

Эксперты зафиксировали нарушения положения о федеральном заказнике «Приазовский», запрещающего промышленное, спортивное и любительское рыболовство на данной территории. Обнаруженные орудия лова также противоречат постановлению правительства о запрещённых к ввозу в Россию средствах добычи водных биоресурсов.