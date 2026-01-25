Перекрытия и пробки заметили в центре Петербурга вечером 25 января

В центре Петербурга образовались небольшие пробки вечером в воскресенье, 25 января. В частности, в районе 16:30 временно перекрыли Литейный мост, сообщают очевидцы в соцсетях. Судя по «Яндекс. Картам», особенно плотный трафик на Садовой улице, она «побагровела». Еще пользователи жалуются на пробки на Троицком мосту: кто-то сообщает, что выезд с переправы в Центральный район тоже временно ограничивали. Параллельно этому в городе принимают Верховного правителя Малайзии Султана Ибрагима. Его встретил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
— В соответствии с международным протоколом глава 47 региона встретил в Пулково Верховного правителя Малайзии Султана Ибрагима, — сообщил Дрозденко в своем Telegram-канале и приложил фотографию с гостем Северной столицы.
Добавим, что Султана Ибрагима провозгласили 17-м правителем Малайзии 23 октября 2023 года. Он имеет многочисленные награды является почетным доктором права Национального университета Сингапура. В справке ТАСС о правителе сообщается, что он многодетный отец и любит играть в поло и теннис, имеет лицензию пилота и обожает автомобили и мотоспорт.