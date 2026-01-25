В Новосибирске буддисты отметят Белый месяц Сагаалган с 18 февраля

Дата Сагаалгана меняется каждый год, поскольку праздник приурочен к первому весеннему новолунию. В дацане отмечают, что подготовка к празднику начинается заранее: буддисты заготавливают молочные продукты, наводят порядок в доме и посещают ламу-астролога, чтобы узнать особенности нового года и положение «Коня удачи», отвечающего за благополучие.