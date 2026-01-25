В Новосибирске буддисты отметят Белый месяц Сагаалган с 18 февраля

В Новосибирске буддисты готовятся к празднованию Белого месяца — Сагаалгана, который в 2026 году по лунному календарю наступит в среду, 18 февраля. Торжества пройдут в дацане «Ринчин» и продлятся две недели.
16 февраля в 18:00 в дацане состоится обряд сжигания грехов — Дугжууба, во время которого проводится торжественное мистериальное уничтожение злых духов.
17 февраля с 22.00 состоится молебен в честь божества Балдан Лхамо, покровительницы Вселенной. Ближе к рассвету ламы проведут обряд «Удлинение жизни» и омовение, а также преподнесут мандалу грядущему году.
Дата Сагаалгана меняется каждый год, поскольку праздник приурочен к первому весеннему новолунию. В дацане отмечают, что подготовка к празднику начинается заранее: буддисты заготавливают молочные продукты, наводят порядок в доме и посещают ламу-астролога, чтобы узнать особенности нового года и положение «Коня удачи», отвечающего за благополучие.
Цикл праздничных молебнов в дацане «Ринчин» будет проходить ежедневно до 5 марта, сопровождая жителей города духовными обрядами и подготовкой к новому лунному году.